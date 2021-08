Tragično poletje: trije otroci postali sirote, Žan umrl pred bratovimi očmi

Način utopitev. FOTO: Policija

Opis kraja utopitev. FOTO: Policija

Starost utopljencev. FOTO: Policija

Vzrok utopitev. FOTO: Policija

Letošnjega poletja si ne bomo zapomnili le po vročini, vremenskih ujmah in koronavirusu, ampak tudi zaradi velikega števila utopitev. Samo na območju PU Koper so bili v letošnjem poletju že 16-krat obveščeni o tem, da se nekdo utaplja v morju. V osmih primerih se je končalo tragično. Morje pa ni edino, ki se je izkazalo za smrtonosno. Večina utopitev je povezanih z nadpovprečnimi temperaturami ozračja in neprevidnim ravnanjem. Vzrokov za utopitev je več, med njimi pa so tudi različne bolezni in alkohol.Primerjava zadnjih pet let (letošnji podatki so do 22. julija) kaže, da je bilo največ utopitev leta 2018 (22). Pri tem kot način utopitve izstopata utopitev s padcem v vodo in utopitev med kopanjem.Med kraji utopitev so najpogostejše utopitve v morju in rekah.Tako pri moških kot pri ženskah je največ utopljencev starejših od 64 let, veliko pa jih je bilo tudi v starostni skupini od 24 do 34 let.Vzrok utopitev je po podatkih policije največkrat alkohol, naravna smrt ali nenaden dvig vode.Slovenijo je letos še posebej pretresla smrt 11-letnika konec junija, ki je utonil v Soči po kajakaškem treningu. Skupina otrok se je odločila za plavanje pod jezom v Solkanu, ko je nesrečnegavečji leseni kol potegnil za neoprenske kopalke, voda pa ga je potisnila pod skalo. Poskušal se je rešiti, a ga je močan rečni tok po nekaj minutah premagal. Na pomoč sta mu priskočila trenerka in neki moški, nato pa tudi Žanov brat. Gasilca potapljača in dva reševalca iz vode so prerezali dečkove kopalke, a ga potem zaradi močnega toka niso mogli zadržati. Šele po 100 metrih so ga pri italijanski meji potegnili na levi breg Soče in začeli oživljati. Boj za mlado življenje je trajal eno uro in 50 minut, a strašne tragedije niso mogli preprečiti. Večina udeležencev je potrebovala psihološko pomoč.Tragedija se je zgodila manj kot leto dni po tem, ko je 10-letniiz Ljubljane prav tako utonil v Soči. Usoden je bil nenaden dvig zapornic na Soči, utonil je pred očmi starih staršev in dveh mlajših bratcev.Le nekaj dni po smrti 11-letnika je v Podgozdu v občini Žužemberk v Krki utonil 45-letni, ki je na kopališču ob jezu plaval in se potapljal. Okoli 14. ure so opazili, da ga ni nazaj na površje. Eden od kopalcev je skočil v vodo, se potopil in ga našel negibnega na dnu. Zvlekel ga je na jez na sredi reke in začel oživljanje, pri čemer so mu pomagali vsi navzoči kopalci. Gasilci iz PGD Dvor so nadaljevali oživljanje z defibrilatorjem, pri čemer jim je pomagal reševalec ZD Novo mesto, ki je bil tam v prostem času. Po prihodu nujne medicinske pomoči so oživljanje prevzeli še reševalci, a je zdravnica po približno eni uri ugotovila, da mu ne morejo več pomagati. Njegovi trije otroci so tako postali sirote, saj so pred slabimi tremi leti že izgubili mater.Huda tragedija se je zgodila tudi na urejenem kopališču v Atlantisu. Konec junija se je v bazenu utapljala deklica, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana.Za črn dan se je izkazal 29. junij, ko je v Šobčevem bajerju umrl starejši moški. Negibnega so ga opazili na gladini. Kljub prvi pomoči in daljšemu oživljanju ni preživel. Malo pred 11. uro pa je na izolski plaži v morju kopalca obšla slabost. Reševalci iz vode so ga potegnili iz morja in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Kljub hitremu posredovanju je umrl.Avgusta pa je v gramozni jami v Krogu pri Murski Soboti utonil(50) iz Stare Nove vasi. Za njim žalujejo žena, sin, hči, mati, očeter drugi sorodniki in prijatelji.