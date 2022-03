Nekatere nesreče, ki se dogajajo ljudem, nimajo ravno povezave z njihovim delom ali življenjem. Gre zgolj za osebe, ki so se znašle v napačnem času na napačnem kraju; in takšna je bila tragična usoda 62-letnega Marjana Rističa, za znance Rista, vodje slovenskega konzularnega predstavništva v Banjaluki, ki je bil v torek zvečer žrtev tragične prometne nesreče. Malo pred 19. uro se je sprehajal po pločniku v banjaluškem naselju Borik, ko ga je pokosil golf, katerega voznik je nenadoma zapeljal z vozišča. Zdravnica ni mogla pomagati Očividci so pozneje – v izjavi, ki jo je prenesel osred...