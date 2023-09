Tragedija v Ankaranu: občanka padla v bazen, umrla na kraju

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragičnem dogodku. Ob 17.17 je na Jadranski cesti v Ankaranu občanka padla v bazen. Poškodovanko je iz vode rešil reševalec na bazenu in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP. Kljub hitremu posredovanju je občanka preminula na kraju dogodka.