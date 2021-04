Tragedija na Storžiču: padla čez severno steno in umrla (FOTO)

Okoli 9.30 je čez severno steno Storžiča padla turna smučarka in se smrtno ponesrečila, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so reševalci GRS Tržič in vojaški helikopter z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika.



Podrobnosti o tragediji so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije. Tri turne smučarke so z vrha Storžiča smučale v smeri Petega žrela, pri čemer je eni zdrsnilo in je padla čez severno steno Storžiča v smeri Črnega grabna. Aktivirani so bili reševalci GRS Tržič in združena ekipa GRZS HNMP ob pomoči helikopterja Slovenske vojske. Ponesrečeno smučarko so našli in jo s helikopterjem prepeljali pristojnim službam. Ostali dve smučarki so reševalci GRS Tržič pospremili v dolino.



Pri reševanju so sodelovali deset gorskih reševalcev GRS Tržič, združena ekipa GRZS in HNMP ter helikopter Slovenske vojske.



»V dolini je že kar nekaj časa čutiti pomlad, čeprav jo sem ter tja prekinjajo prehodi hladnih front, v gorah pa so še vedno zimske razmere, ki bodo vztrajale še dolgo v poletje. Trenutno snežna odeja ostaja suha in pomrznjena, zaradi česar obstaja velika nevarnost zdrsa. Nujna je uporaba derez, cepina in čelade. Vse planince in turne smučarje opozarjamo na previdnost, uporabo varovalne opreme in primerno izbiro ture,« opozarjajo pri zvezi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: