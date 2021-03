Po tragediji na Storžiču: odprto ostaja glavno vprašanje

Po tragediji v Storžiču, ko so pod dvema plazoma v Kramarjevi smeri umrli trije alpinisti, si njihovi svojci, prijatelji, alpinisti in gorski reševalci še dolgo ne bodo opomogli. Za mariborsko alpinistko Majo Lobnik, članom Gorske reševalne službe (GRS) Tržič Slavkom Rožičem - Slavcem in Markom Žepičem iz Kranja je zazevala velika praznina, odprto pa je ostalo glavno vprašanje, zakaj sta pokojni Žepič in U. S. (oba Alpinistični odsek Kranj) kljub nesreči in nevarnosti plazov vstopila v smer in nadaljevala vzpon. Tržiški gorski reševalci so izgubili svojega člana in prijatelja Slavka Rožiča. FO...