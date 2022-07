Tragedija na primorki: ena oseba umrla, dve poškodovani

Na primorski avtocesti med uvozom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda je okoli 18.30 osebno vozilo s prikolico zapeljalo s cestišča in trčilo v odbojno ograjo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so eno poškodovano osebo s helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana, drugo v ZD Postojna, tretja oseba pa je v nesreči umrla. Zaradi nesreče je bila avtocesta krajši čas zaprta.

Posredovali so postojnski gasilci in poleg vsega drugega pomagali reševalcem NMP Postojna pri oskrbi poškodovanih oseb ter prenosu do helikopterja. Zaradi hitrejšega dostopa do mesta pristanka helikopterja so gasilci s tehničnim posegom odstranili zaščitno ograjo.