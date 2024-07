Tragedija na kolesarki stezi: 46-letnik izgubil življenje

Novomeški policisti so bili v ponedeljek obveščeni o padcu kolesarja v Šmarjeti. Na kraju nesreče so ugotovili, da je 46-letni moški vozil po kolesarski stezi iz smeri Šmarjete proti Šmarješkim Toplicam, ko je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval.

Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, a so po nekaj dneh policistom sporočili, da je kolesar po padcu v bolnišnici umrl.

Odrejena je bila tudi sanitarna obdukcija, ki bo potrdila natančen vzrok smrti. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.