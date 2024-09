Tragedija na gozdni poti v Mengšu: kljub hitremu oživljanju je oseba umrla

Danes zjutraj je na gozdni poti v Mengšu nenadno obolela oseba padla in si poškodovala glavo. Ker oseba ni kazala znakov življenja, so kamniški gorski reševalci in gasilci PGD Loka pri Mengšu do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč z oživljanjem. Kljub hitri pomoči reševalnih služb je oseba umrla, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Danes okrog 9. ure zjutraj je na težko dostopni poti v gozdu pod vrhom Debelega hriba v občini Mengeš, nenadno obolela oseba padla, si poškodovala glavo in ni več kazala znakov življenja. Gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Loka pri Mengšu so osebi s temeljni postopki oživljanja nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.