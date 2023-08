Tragedija na Blejskem jezeru (FOTO)

V petek ob 17.10 je na Bledu stekla iskalna akcija za pogrešanim turistom. Gasilci PGD Bled in potapljači PRS reševalne postaje Bled so pregledovali obrežje in dno jezera. Našli so ga mrtvega pod vodo, kakšnih 20 metrov od obale. Na obalo so ga prenesli potapljači PRS Bled in ga predali pristojnim službam, poroča uprava za zaščito in reševanje.