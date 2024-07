Tovornjakar trčil v peško, z njo je hudo

V sredo je v Spodnjih Grušovljah voznik tovornega vozila med vzvratno vožnjo na dovozni cesti trčil v peško, ki se je v trčenju hudo poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Voznika tovornega vozila bodo policisti kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še napovedali.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih 24. urah prejeli 277 klicev občanov. 78 klicev je bilo interventnih, dva nujna.

33 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 5 s področja mejnih zadev in tujcev, 28 s področja prometne varnosti in 13 s področja javnega reda in miru.