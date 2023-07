Toča in poplave opustošile Vojnik: družina ostala brez doma

Območje Vojnika jo je v četrtkovem neurju, ki si v zadnjih dneh kar sledijo, najbolj skupilo. Zaradi obilnega dežja so se zamašili cestni prepusti in zajezili vodotoki, zalilo je kleti in razkrilo številne strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov. Nekaj jih je veter tudi podrl, je povedal vojniški župan Branko Petre. Škoda je nastala na komunalni in cestni infrastrukturi, po tleh je ogromno dreves in uničenih precej električnih vodov, veliko škode je tudi na kmetijskih površinah.

Brez strehe so številni objekti. FOTO: PGD Frankolovo

90 zgradb je odkrilo v Vojniku, 47 v Novi Cerkvi.

Kot nam je pojasnil Ivan Jezernik iz PGD Nova Cerkev, je med četrtkovim popoldanskim neurjem klestila močna toča, zaradi poplav so bile ceste neprevozne. V Vojniku je v četrtek zvečer tako odkrilo 90 objektov, v Novi Cerkvi pa 47. Včeraj pa je bilo v Novi Cerkvi pokrivanja potrebnih 90 objektov. Na terenu je bilo veliko gasilcev, a so okoli 2. ure zjutraj zaradi izmučenosti in varnosti prekinili delo ter ga nadaljevali včeraj zjutraj. Včeraj je bilo na delu 120 gasilcev, a je bila številka v resnici še bistveno višja, je poudaril Jezernik, saj so mnogi gasilci reševali pri sebi. Aktivirane so bile vse enote Gasilske zveze Vojnik-Dobrna in Občinski štab Civilne zaščite Vojnik. Pomagajo prostovoljna gasilska društva Socka, Vitanje, Zreče in sosednjih občin, v intervenciji sodelujejo drugi pogodbeniki občinskega štaba. Objekte so sanirali glede na prioritete, in sicer so najprej na vrsto prišli stanovanjski objekti, sledili pa bodo še gospodarski. »Škoda bo izjemno velika, zato na pomoč prihaja tudi država z vojsko,« nam je pojasnil.

Ne le Vojnik, skupili so tudi drugod na Celjskem. Po neurjih v zadnjih dneh tudi pot okoli Šmartinskega jezera ni varna. FOTO: Mestna Občina Celje

Na terenu so bili v četrtek gasilci in so okoli 2. ure zjutraj zaradi izmučenosti in varnosti prekinili delo.

Župan Petre je dejal, da so regijski štab civilne zaščite zaprosili za pomoč pri zagotavljanju materiala za pokritje razkritih streh, Slovenska vojska pa pomaga očistiti ceste in zagotoviti prevoznost. Za gasilce so organizirali prehrano, za eno družino, ki ji je neurje uničilo hišo, so zagotovili ustrezno namestitev. Prizadeto območje so si včeraj ogledali tudi državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Občini so zagotovili pomoč, saj je neurje prizadelo tri četrtine njenega območja. Iz državnega logističnega centra v Rojah bodo po napovedih Medveda pripeljali vso razpoložljivo opremo, ki jo pri intervencijah potrebujejo gasilci in druge enote zaščite ter reševanja. Zagotovil je, da bo država zelo hitro tudi Občini Vojnik nakazala sredstva za intervencijske stroške in zagotovila denar za nujne sanacije, saj prizadete občine tega same ne bodo zmogle.