To sta sredi Ljubljane dva kolesarja storila oškodovanki!

Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini, ki je bila izvršena okoli 21.30 na Streliški ulici v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih sta dva osumljenca na kolesih na ulici od oškodovanke zahtevala denar. Ker jima ga ni želela izročiti jo je eden izmed osumljencev prijel in zagrozil, da mu je ta izročila bankovec. Oškodovanka pri tem ni bila poškodovana. Po dejanju sta se storilca odpeljala v smeri Roške ceste.

Opis storilcev

»Prvi storilec je star okoli 30 let, visok okoli 190 cm, zelo suhe postave, ozkega obraza, svetlo rjavih, daljših, skuštranih las oblečen je bil v modro trenirko z belo črto ob strani, nosil je temno modro kapo s šiltom. Vozil je starejše kolo, ki ima nameščeno kovinsko košaro. Drugi storilec star okoli 45 let - 50 let, visok okoli 170cm, rahlo poraščen po obrazu, oblečen v temno sive hlače, in temen pulover s kapuco in zabrisano sliko na sprednji strani, na kolesu je imel vrečko. Govorila sta slovensko,« javnosti sporoča Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.