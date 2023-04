To sta nekaj pred 6. uro počela Belorusa, pridržali so ju policisti

Policisti so v soboto nekaj pred 6. uro na območju Cerknice izsledili državljane Turčije in Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kmalu zatem so v bližini izsledili še dva državljana Belorusije, ki sta z osebnimi vozili prevažala državljane Turčije in Iraka, ter ju pridržali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Osumljenca bodo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci pa še potekajo, so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.