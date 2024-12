To so strašni prizori požara v vasi Javornik: domačini so s cevmi in vodo iz hidranta ščitili sosednje objekte (FOTO)

Kot smo že poročali, je v vasi Javornik pod Svetim Joštom nad Kranjem danes zjutraj okoli 8.30 zagorelo v stanovanjski hiši. V gašenju požara je sodelovalo 92 poklicnih in prostovoljnih gasilcev.

Nastala je velika materialna škoda, saj je hiša v celoti uničena, so pa krajani in gasilci s skupnimi močmi obvarovali sosednje hiše.

FOTO: Gasilsko Reševalna Služba Kranj

FOTO: Gasilsko Reševalna Služba Kranj

FOTO: Gasilsko Reševalna Služba Kranj

»Požar so gasilci popoldan okoli 15. ure pogasili. Kriminalisti in policisti še opravljajo ogled kraja. Kot smo predhodno poročali v stanovanjski hiši v času požara ni bilo nikogar. Prav tako v času požara in intervenciji ni bil nihče telesno poškodovan. Nastala je velika premoženjska škoda. Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo,« je sporočil Roland Brajič iz Policijske uprave Kranj.

Na družbenem omrežju Facebook je Gasilsko reševalna služba Kranj/Fire & rescue service Kranj s sledilci delila zapis: »Danes, ob 8:30, smo bili obveščeni o požaru hiše na Javorniku. Ob našem prihodu na kraj je bil objekt popolnoma v ognju. Požar smo pogasili z vodo in prekopali vsa žarišča. Na intervenciji so poleg GARS Kranj sodelovali še gasilci iz PGD Bitnje, Jošt, Stražišče, Žabnica, Besnica in Kokrica. Zaradi dodatnih potreb po tehniki so bili v pripravljenosti v garažah GARS Kranj iz PGD Mavčiče in Goriče. Skupno je posredovalo 92 gasilcev. Objekt je bil v požaru popolnoma uničen. Zahvala gre tudi domačinom, ki so s cevmi in vodo iz hidranta ščitili sosednje objekte pred ognjem.«