Zjutraj zagorelo v stanovanjski hiši, požar je več kot 90 gasilcev pogasilo, na kraju dogodka kriminalisti

V vasi Javornik pod Svetim Joštom nad Kranjem je danes zjutraj okoli 8.30 zagorelo v stanovanjski hiši. V gašenju požara je sodelovalo 92 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Nastala je velika materialna škoda, saj je hiša v celoti uničena, so pa krajani in gasilci s skupnimi močmi obvarovali sosednje hiše.

»Požar so gasilci pogasili. Kriminalisti in policisti opravljajo ogled kraja. Kot smo predhodno poročali v stanovanjski hiši v času požara ni bilo nikogar. Prav tako v času požara in intervenciji ni bil nihče telesno poškodovan. Nastala je velika premoženjska škoda. Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo,« je sporočil Roland Brajič iz Policijske uprave Kranj.

Kot je za STA povedal poveljnik Gasilsko-reševalne službe Kranj Andraž Šifrar, so se takoj po obvestilu o požaru na precej oddaljeno lokacijo pod Svetim Joštom odpravili s štirimi vozili, in sicer poveljniškim in kombiniranim vozilom, gasilsko cisterno ter avtolestvijo. V skladu z načrtom aktiviranja gasilskih enot v občini sta sočasno izvozili tudi dve prostovoljni gasilski društvi, in sicer domače Prostovoljno gasilsko društvo Jošt ter Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje.

Že od daleč so videli gost steber dima, ki se je valil izpod Svetega Jošta, in nakazoval na resen požar, zato so takoj aktivirali še preostale gasilske enote s cisternami. Skupaj se je z ognjem spopadlo 92 gasilcev iz Gasilsko-reševalne službe Kranj in osmih prostovoljnih gasilskih društev.

Poveljnik pohvalil odziv domačinov

»Ob prihodu na kraj dogodka smo takoj začeli braniti sosednje objekte, saj je naselje dokaj strnjeno. Hiše so blizu druga drugi, tako da smo ščitili sosednje objekte in začeli gasiti tudi sam goreči objekt, ki je bil ob našem prihodu povsem v ognju,« je pojasnil Šifrer.

Pri tem je pohvalil odziv domačinov. Sodelovanje Mestne občine Kranj, civilne zaščite in lokalnega prostovoljnega gasilskega društva je namreč botrovalo temu, da so po naselju požarne omarice, v katerih je tudi nekaj cevi. Tako so domačini še pred prihodom gasilcev začeli ohlajati sosednje objekte ter jih obvarovali pred ognjem, saj so stekla že začela pokati, pločevina na strehah pa se je začela kriviti.

Na požarišču ostaja gasilska straža

Gasilci so nadaljevali hlajenje sosednjih objektov, gorečo hišo pa pogasili v približno uri in pol. Nato so ostala le še manjša požarišča, ki so jih prekopavali in gasili. Intervencija je bila ob 13. uri zaključena, na požarišču pa je še vedno gasilska straža, ki pazi, da ne bi ogenj znova vzplamtel.

V požaru je nastala velika materialna škoda, saj je hiša v celoti pogorela. Gre za starejšo hišo, ki pa je bila obnovljena in pred kratkim znova vseljena. V času požara v hiši ni bilo nikogar, saj so bili člani družine v službi in šoli, je še pojasnil Šifrer.

Vzrok požara bodo ugotavljali policisti, ki so kraj požara zavarovali in začeli preiskavo. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.