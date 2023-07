To so nove podrobnosti po smrti otroka v razgretem avtu

Na Centru za socialno delo (CSD) Savinjsko-Šaleška so uvedli notranjo revizijo, poroča portal N1. Policisti so namreč na domu matere otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, v preteklosti že posredovali v podobnem dogodku in o tem obvestili CSD. Strokovni delavci v konkretnem primeru družine po poročanju N1 niso obiskali na domu.

Nekaj mesecev pred smrtjo otroka v avtomobilu v Sv. Lovrencu pri Preboldu so policisti prejeli anonimno prijavo o zanemarjanju mladoletne osebe, v kateri je bilo navedeno, da je mati otroka marca v bodiju za eno uro pozabila v avtu. Policisti elementov kaznivega dejanja takrat sicer niso odkrili, so pa o dogajanju obvestili CSD.

Delo bo preverila socialna inšpekcija

Na CSD so že uvedli notranjo revizijo, delo strokovnih delavcev pa bo po informacijah N1 preverila tudi socialna inšpekcija. Med drugim bo preverila, kaj točno je pisalo v obvestilu policije, ki ga je prejel CSD, in s katerimi podatki so socialni delavci razpolagali.

Družina se je pod drobnogledom ponovno znašla 20. junija, ko je v avtu pred hišo zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini umrl še ne dve leti star deček. Neuradno naj bi bil otrok v vozilu najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, prvi pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.

V preteklosti je policija mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj z elementi nasilja, drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Psihološka pomoč za sorojence

Med pridržanjem staršev so za sorojence umrlega poskrbeli sorodniki. Kot je za STA povedal direktor CSD Savinjsko-Šaleška Marko Verdev, s sorojenci sodelujejo krajevno pristojni centri za socialno delo v okviru izvajanja razbremenilnih pogovorov in psihološke pomoči, če bi jo potrebovali.