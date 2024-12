V stanovanju na območju Bleda našli mrtvo 27-letnico, umrla je nasilne smrti

Včeraj pozno zvečer so gorenjski policisti prejeli obvestilo, da je v stanovanju na območju Bleda mrtva ženska. Po do zdaj znanih podatkih je smrt 27-letne ženske posledica nasilnega dejanja.

V povezavi z dogodkom so policisti prijeli 30-letnega osumljenca, ki je živel z njo v istem stanovanju in je trenutno v zdravniški oskrbi v zdravstveni ustanovi.

»Policisti so kraj dogodka zavarovali, kriminalisti opravili ogled, ki sta se ga udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Prav tako nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja dejanj zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s Policijske uprave Kranj in dodali, da drugih informacij zaradi interesa preiskave, ki še vedno intenzivno poteka, ne morejo podati.