To je nasilnež že dalj časa počel ženi

Policisti PP Šentjernej so bili 5. avgusta obveščeni o nasilju v družini.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da 62-letni nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad ženo in ji grozi. Zaščitili so žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika in zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, sporočajo s PU Novo mesto.