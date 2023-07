Tivolski park tarča vandalov: kaj so želeli sporočiti s temi rdečimi pikami? (FOTO)

Neznanec je Krajinskemu parku Tivoli, kot kaže, želeli storiti ogromno škodo, saj je več dreves označil z rdečo piko na način, ki običajno pomeni, da je drevo označeno za posek. Novico s fotografijami so zaposleni v parku objavili na facebooku in dopisali, da so po preverjanju rdečih pik ugotovili, da označb ni naredil nihče od pooblaščenih, zato so prepričani, da je bil na delu vandal.

»Tega ni storil ne mestni arborist JP Voka Snaga, ki skrbi za mestno drevje, ne gozdarski inšpektor, ki lahko za posek odredi tudi bolna oziroma z insekti napadena drevesa zunaj gozdnega prostora, če gre za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov. Prav tako drevesa na gozdnem robu ni odkazal revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije,« so zapisali.

Tukaj so fotografije (počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo):

Drevesa se ne označi z rdečo piko, če za njegov posek ne obstaja tehten razlog. »Izvajalci del pred posekom posameznega drevesa razloge in nalog za posek preverijo v informacijskem sistemu. To je varovalo, s katerim sistemsko preprečujemo ukrepanje, ki ni bilo odobreno,« so navedli in tako rešili več dreves in park pred neprecenljivo škodo.