Razvpitemu tiktokerju Veganu podaljšali pripor

Tiktoker Irenej Bizjak - Vegan bo pomlad dočakal v priporu. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici je podalo predlog za podaljšanje pripora, ki bi se mu iztekel 9. februarja. »Sodišče je skladno z zakonom o kazenskem postopku obdolženemu podaljšalo pripor za dva meseca,« nam je odgovorila Eva Kobe iz službe za odnose z javnostjo Vrhovnega sodišča RS.

Priprt je zaradi ponovitvene nevarnosti, z begom iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica v Solkanu, ki ga je uprizoril 16. januarja, pa si zagotovo ni pomagal. Čeprav beg ni kaznivo dejanje, je pripornik bržkone postal begosumen. Pobegnil je med spremstvom iz upravnega dela oddelka, kjer je prek videokonferenčne povezave potekalo njegovo zaslišanje na podlagi odredbe sodišča, nazaj v zaprti del oddelka. Pravosodna policista sta najprej tekla za njim, nato sta ga lovila z avtomobilom, toda bil je hitrejši, so 17. januarja potrdili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

»Takoj po izrednem dogodku so bili izvedeni vsi potrebni postopki obveščanja policije in sodišča, to je odredilo pripor, izdana je bila tudi odredba za razpis tiralice,« so dodali. Prijeli so ga naslednji dan popoldne, po neuradnih informacijah doma, v Potočah.

Irenej Bizjak je vsem na očeh prek tiktoka, snapchata, instagrama, pa tudi med telefonskimi pogovori mladoletnice vulgarno novačil za seks, prosjačil za njihove gole fotografije ali jih zahteval. Sporna početja smo 30. septembra prvi razkrili v Slovenskih novicah in bili za to deležni groženj tudi z masakrom na uredništvu. Podana je bila prijava, o morebitni obtožnici pa ljubljansko državno tožilstvo še ni odločilo.

»V zvezi z vašimi vprašanji vam sporočamo, da je zadeva še v fazi predkazenskega postopka, saj je pristojna tožilka dne 2. februarja 2024 od policije zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe. Po prejemu končnega akta policije bo sprejeta ustrezna državnotožilska odločitev,« so nam odgovorili iz urada vodje tožilstva. Novogoriški preiskovalci pa ga sumijo enajstih poskusov kaznivih dejanj in šestih dokončanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, oškodovank pa naj bi bilo enajst.