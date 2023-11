Tihi morilec udaril v Brezju pri Tržiču

V četrtek ob 20.11 se je v naselju Brezje pri Tržiču, občina Tržič, v stanovanju aktiviral javljalnik ogljikovega monoksida. Gasilci GARS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču so evakuirali stanovalce objekta in nudili pomoč slabotni osebi do prihoda reševalcev NMP.

Z merilci so preverili prisotnost ogljikovega monoksida v objektu in zaznali manjšo prisotnost ogljikovega monoksida (CO). Objekt so prezračili in pogasili vsebino v štedilniku.

»Vsem stanovalcem so svetovali, da ne kurijo peči do prihoda dimnikarja. Slabotno osebo so reševalci odpeljali v nadaljnjo oskrbo. Ostali stanovalci, ki niso kazali nobenih znakov zastrupitve, so se lahko vrnili v svoje stanovanje,« poroča uprava za zaščito in reševanje.