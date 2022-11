Težka noč za slovenske gasilce: v obsežnem požaru zgorela tudi dva mladička (FOTO)

V četrtek ob 21.09 so bili novogoriški policisti obveščeni o požaru večjega gospodarskega poslopja v občini Ajdovščina. Zagorel je hlev v velikosti približno 1.300 kvadratnih metrov, ki stoji ob stanovanjskem objektu v naselju Gojače. Po prvih zbranih podatkih je požar zajel skladiščeno seno. Uničeno je večje število bal sena, prav tako je ogenj zajel približno 500 kvadratnih metrov lesenega ostrešja.

V gorečem objektu so bile tudi domače živali. V požaru sta poginili dve domači živali – teliček in kozliček. Požar je gasilo večje število gasilcev PGD Col, Selo, Ajdovščina, Šmarje in GRC Ajdovščina, tekom današnjega jutra so gasilci nadaljevali z gašenjem ter odstranjevanjem vrhnjih pogašenih plasti sena in gašenjem notranjih žarišč.

Vzrok požara omenjenega gospodarskega objekta policija še preiskuje, po prvih podatkih je zaradi požara nastala velika materialna škoda. O požaru gospodarskega poslopja na Ajdovskem so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe.