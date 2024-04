Večina od 27 obtoženih kradljivcev bakra je iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju. Vsi so brez poklica in službe ter živijo na plečih davkoplačevalcev (dobivajo od 300 pa vse tja do 1300 evrov podpore). Nekateri imajo končane štiri razrede osnovne šole, drugi pet, peščica šest, nekaj jih je osnovno šolanje celo zaključilo. Dvainpetdesetletni oče štirih otrok Naser Koca je edini, ki ni nikoli prestopil praga šole, a se pohvali, da nekaj malega zna brati in pisati. Od 27 obtoženih ima službo le eden, ki pa ni iz Lokev, ampak je iz Ljubljane. To je Makedonec Kjeram Muratovski, ki je končal tudi...