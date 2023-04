Taksist prevažal ilegalce

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so pred dnevi v popoldanskih urah v bližini državne meje z Republiko Italijo v Vrtojbi ustavili in kontrolirali 45-letnega voznika taksija, v katerem sta bila potnika, državljana Pakistana, stara 19 in 34 let.

Ugotovili so, da tujca, ki sta pred dnevi nezakonito vstopila v Slovenijo s Hrvaškega, nista izpolnjevala pogojev za vstop in bivanje na ozemlju Slovenije; v nadaljevanju postopka sta ponovno izrazila namero za podajo vloge za mednarodno zaščito. Po izvedbi nujnega preiskovalnega dejanja so ju namestili v azilni dom.

Odvzeli prostost taxistu

Policisti so ugotovili tudi, da je 45-letni taksist z ljubljanskega območja nezakonite migrante prevažal iz osrednje Slovenije do Vrtojbe, kjer so jih ustavili. Pakistanca sta bila, kot so ugotovili, namenjena v zahodnoevropske države. Novogoriški kriminalisti so 45-letnemu slovenskemu državljanu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Ta ga je po zaslišanju izpustil na prostost.

V soboto nekaj pred 6. uro pa so policisti na območju Cerknice izsledili državljane Turčije in Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kmalu zatem so v bližini izsledili še dva državljana Belorusije, ki sta z osebnimi vozili prevažala Turke in Iračane. Osumljencema so odredili pridržanje in ju bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.