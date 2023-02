Tako je potekala proizvodnja pirotehnike v podjetju Hamex (VIDEO)

Petkova eksplozija v podjetju Hamex je pretresla občane Vrhnike in celotne Slovenije. Eksplozija je bila tako močna in silovita, da so nekateri pomislili, da gre za potres, drugi, da je v njihovo hišo trčilo vozilo. Po eksploziji v tovarni sta uničena dva objekta in tovorni kontejner. Močno poškodovano je tudi skladišče. V tragediji je po naših informacijah izgubil življenje Simon O., direktor in lastnik Hamexa Aleš in njegov sin Domen, pa sta utrpela hude poškodbe.

Kot smo že poročali so se v podjetju ukvarjali s proizvodnjo in prodajo pirotehničnih sredstev. Kako je potekala proizvodnja pirotehnike v starih vojaških prostorih, pa najbolje prikazuje promocijski posnetek, ki je pred leti nastal v Hamexu.