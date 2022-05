Zunaj so mu pomagali, ker je padel s škarpe, v hiši pa požar

Ob 11.02 je v Dolu pri Borovnici (občina Borovnica) moški padel s škarpe in se poškodoval. Medtem ko so mu svojci nudili prvo pomoč, se je v stanovanjski hiši v ponvi na štedilniku vžgalo olje.

Ogenj so pogasili svojci, gasilci PGD Borovnica pa so objekt preventivno pregledali in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila, s katerim so ga prepeljali v UKC Ljubljana.