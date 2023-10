Pretekli vikend, zadnji v poletni sezoni, ko je na Brniku dežurala združena ekipa za helikoptersko reševanje v gorah, so imeli gorski reševalci spet polne roke dela. Zaradi lepega vremena se je v gore odpravilo mnogo ljudi, kar veliko se jih je znašlo v zagati. V soboto so posredovali sedemkrat, v nedeljo pa kar devetkrat. Z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so sporočili, da je trenutno število intervencij višje v primerjavi z lanskim letom, kar pomeni novo rekordno število nesreč v gorah. Začelo se je v soboto, že zjutraj, ko je gorski reševalec Gorske reševalne službe (GRS) Ljubljana ...