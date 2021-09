Streljanje v Ljubljani: ranjena ležala na tleh in kričala (FOTO in VIDEO)

Streljanje v BTC. FOTO: bralec Miran

Okoli 14. ure je v ljubljanskem BTC pri pokriti tržnici prišlo do streljanja. Po naših informacijah naj bi storilec pobegnil v belem avtomobilu. Pri policiji so potrdili, da so bili v streljanju poškodovani trije ljudje.Pogovarjali smo se z očividko, ki je bila priča dramatičnemu dogajanju v ljubljanskem BTC. »Sedela sem v lokalu in jedla in kar naenkrat smo slišali pok, kot petarde. Po prvem poku smo začudeno pogledali, nato je sledil še eden. Počilo je šestkrat ali osemkrat. Ko se je to začelo, so bili naenkrat še kriki in vsi smo začeli bežati,« je opisala bralka in dodala, da so se nato nekateri opogumili in šli pogledat, kaj se je dogajalo. Videli so, kako se je nekdo hitro odpeljal z belim vozilom v smeri proti Müllerju. Ugotovili so, da sta dva ležala na tleh in kričala. »Bilo je šokantno, kot da smo sredi terorističnega napada,« je dramatično dogajanje opisala naša očividka.Ljubljanska policija sporoča, da so poškodovane tri osebe. »Po do zdaj zbranih obvestilih sta bili dve osebi poškodovani s strelnim orožjem, ena pa zaradi udarca s predmetom. Vse tri so odpeljali v UKC Ljubljana, njihovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Intervencija in aktivnosti policistov ter zbiranje obvestil na kraju še potekajo,« so dodali.Več sledi ...