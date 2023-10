Streljanje v gostinskem lokalu, storilca še iščejo

Policisti so bili okoli 16. ure obveščeni, da naj bi prišlo v gostinskem lokalu na Pobrežju v Mariboru do streljanja. Po prvih znanih informacijah naj bi med gosti prišlo do spora, pri tem pa naj bi eden izmed gostov streljal proti drugemu, vendar ga pri tem ni poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Storilca še iščejo.

»Potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca. Ko bo znanih več informacij, vas bomo o tem obvestili,« sporočajo policisti.