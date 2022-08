Možnost, da strela udari v človeka, je ena proti milijon. A smrtonosno neurje, ki se je v soboto popoldne razbesnelo po državi, je vzelo kar dve človeški življenji. Prva tragedija se je zgodila pod Slavnikom, druga pod Triglavom. Vremenska napoved ob koncu tedna je bila za obiskovalce gora nedvoumno – svarilna. »Vreme bo zahtevno in za daljše ture manj primerno,« je opozorila Agencija RS za okolje (Arso). Vidljivost da bo zmanjšana, saj bodo pobočja in vrhovi v megli, predvsem pa da bodo sredi dneva in popoldne nastajale tudi nevihte. Za soboto popoldne in zvečer so za vso d...