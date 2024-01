Strašno, kaj se je zgodilo v Ljubljani in to na prvi dan novega leta

V ponedeljek okoli 23. ure so bili policisti obveščeni o roparski tatvini za Bežigradom v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da sta ba parkirišču neznanca pristopila do oškodovanca in od njega zahtevala denarnico. Nato sta ga porinila na tla in mu odvzela jakno z denarnico ter s kraja odšla.

Moška sta visoka okoli 180 cm, ogovorila sta ga v slovenskem jeziku.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev obeh osumljenih in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.