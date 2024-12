Strašni prizori nesreče, v kateri je umrl 72-letni voznik (FOTO)

Včeraj se je na regionalni cesti med Stranicami in Vitanjem pripetila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje.

Nesreča se je zgodila, ko je 72-letni voznik tovornega vozila vozil po cesti iz smeri Vitanja proti Stranicam in med vožnjo zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče ter trčil v osebno vozilo s priklopnikom, s katerim je v tistem trenutku v nasprotni smeri pripeljal 34-letni voznik.

FOTO: PGD Zreče

V trčenju je 72-letni voznik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Poleg policistov so v reševanju nesreče, v kateri so bile udeležene tudi domače živali, sodelovali reševalci in gasilci. Cesta je bila dlje zaprta.

FOTO: PGD Zreče

Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali kar 116 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 12 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi.

Policisti še dodatno opozarjajo vse udeležence v prometu, naj bodo še bolj pozorni ob bližajočih se praznikih.