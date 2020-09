Strašna nesreča pri delu: mladoletnik ostal brez rok

V Veliki vasi v občini Moravče se je po podatkih centra za obveščanje v sredo okoli 21.43 zgodila huda nesreča pri delu z delovnim strojem na njivi. Pri tem se je hudo poškodoval mladoletnik, ki naj bi ostal brez obeh rok.



Na kraju so posredovali gasilci PGD Velika vas in Moravče, ki so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, razsvetlili kraj dogodka in pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila.



Reševalci nujne medicinske pomoči Domžale so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.