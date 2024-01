V Globočicah na območju Brežic je nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit. V Vrhovski vasi so vlomili v sedem počitniških hiš. Po prvih ugotovitvah iz šestih niso vzeli ničesar, iz enega vikenda pa so odtujili nekaj hrane. Z dvorišča gospodarskega objekta v Dolenjih Skopicah je neznanec brez dovoljenja odnesel dve plinski jeklenki, žar in sekiro. V Pošteni vasi na območju PP Brežice je nekdo vlomil v objekt, namenjen prekajevanju mesa, in sunil 60 suhomesnih izdelkov. Lastnik ocenjuje, da je ...