Steplo se je več oseb, med pretepom ga je z nožem v hrbet

Koprski policisti so bili v soboto obveščeni o množičnem pretepu na sežanskem terminalu, nekaj minut pozneje pa so prejeli še obvestilo iz tamkajšnjega zdravstvenega doma, od koder so sporočili, da imajo v oskrbi hudo poškodovanega moškega, ki je bil zaboden v pretepu. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico, v Sežani pa so oskrbeli še tri ljudi, ki so bili prav tako poškodovani v omenjenem pretepu.

Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da sta se srečali dve skupini državljanov Severne Makedonije, med katerimi je zaradi dolžniških razmerij prišlo do pretepa, v katerem je bilo udeleženih osem ljudi. V pretepu so uporabili tudi več nevarnih predmetov.

Na kraju dogodka so policisti prijeli pet osumljencev

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je preiskava pokazala, da je 53-letni moški med pretepom z nožem v hrbet zabodel 42-letnega moškega, ki so ga morali odpeljati v bolnišnico. Drugi osumljenec, 49-letni moški, pa je z osebnim avtomobilom poskušal povoziti skupino oseb, ki so sodelovale v omenjenem pretepu.

Na kraju dogodka so policisti prijeli pet osumljencev. Dva od njih, 53 letnik in 49-letnik, sta še vedno v policijskem pridržanju, medtem ko so ostale tri po končanih postopkih izpustili na prostost.

Vodenje predkazenskega postopka je prevzelo koprsko tožilstvo, ki je zoper osumljena zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja spisalo ovadbi in jima odredilo zaslišanje pri preiskovalnemu sodniku.