Stepli so se na parkirngu trgovskega centra: Med sabo se poznajo in so v sporu

Včeraj nekaj pred 20. uro so bili na PU Novo mesto obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru trgovskega centra v Novem mestu.

Alenka Drenik Rangus z omenjene policijske uprave: »Policisti so ugotovili, da sta bila v pretepu lažje poškodovana dva moška iz Brezja, ki so ju reševalci oskrbeli na kraju. Po prvih zbranih obvestilih naj bi trije osumljenci z območja Šentjerneja na parkirnem prostoru pretepli oškodovanca in ju poškropili s solzivcem. Vsi udeleženci pretepa se med sabo poznajo in so v sporu.«

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in ugotavljanjem identitete storilcev. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.