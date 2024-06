Ste videli vlomilca, ki sta včeraj iz blagajne ukradla denar? Zraven sta bila otroka

V ponedeljek, 24. 6., nekaj po 20. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini v trgovini v centru mesta Ljubljana, kjer sta dva osumljena, skupaj z dvema otrokoma izkoristila priložnost in iz blagajne odtujila bankovce, nato pa s kraja zbežala.

Moška stara med 30 in 40 let, visoka med 175 in 180 cm, eden je imel črno brado in črne lase, drugi kratke temne lase. Otroka sta bila stara okoli 12 let.

Ukradel gotovino in nakit

Isti večer, okoli 10. ure, sta do stanovanjske hiše na Dolah pri Litiji pristopila dva storilca, ki sta s pogovorom o električnih inštalacijah zamotila oškodovanca. Eden izmed njiju je z njim odšel na podstrešje, drugi pa je med tem časom preiskal prostore in iz njih odtujil gotovino in nakit.

Moški je bil močnejše postave, visok okoli 180 cm, imel je črno brado in črne srednje dolge lase, oblečen je bil v jeans hlače.

Policisti v obeh primerih še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.