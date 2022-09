Ste videli, kaj se je v soboto zgodilo v Tivoliju? Napadla je skupina mlajših fantov

Policiste PU Ljubljana so v soboto okoli 10. ure obvestili o drzni tatvini v Tivoliju. V poročilu so zapisali, da je skupina mlajših fantov prišla do skupine fantov in deklet, ki je sedela v parku, in jih verbalno napadla.

Po prerekanju je eden izmed skupine fantov udaril oškodovanca ter mu odtujil mobilni telefon. Pri tem je bil oškodovanec lažje poškodovan.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Opis: mlajši fantje, stari med 16 in 18 leti. Vsi so bili oblečeni v temna oblačila. Dva sta bila vitke postave, eden od njiju je imel rjave kratke lase, drugi oranžne.