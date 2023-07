Ste videli, kaj je med Postojno in Uncem počel voznik? Policija: Vozite za menoj (VIDEO)

Policija je danes na primorski avtocesti med Postojno in Uncem zaznala voznika, ki je vozil kar po reševalnem pasu. Kot so zapisali v zavodu Reševalni pas, so mu policisti pokazali, naj vozi za njimi.

Dodajo še, da v zastojih na naših cestah, ni prostora za primitivizem in nespoštovanje predpisov.

Sicer pa prometno informacijski center poroča, da je promet na slovenskih cestah zgoščen:

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z zastoji na več odsekih od Razdrtega proti Ljubljani, zamuda 45 minut.

Na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do razcepa Malence.

Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda 25 minut; proti Ljubljani, zamuda 5-10 minut.

Na cesti Logatec - Vrhnika.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 kilometer; proti Sloveniji, 4 kilometre.