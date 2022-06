Ste slišali kakšna drama se je odvijala na Šmarni gori? Posredoval tudi helikopter

Ob 13.17 se je na poti na priljubljeno Šmarno goro, ki se nahaja v občini Ljubljana, poškodovala planinka. Na kraju so planinko oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči, do mesta pristanka helikopterja pa so jo prenesli gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD Tacen in gorski reševalci GRS Ljubljana.

V UKC Ljubljana pa je poškodovanko prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne službe. Podrobnosti nesreče niso znane.