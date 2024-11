Ste slišali, kaj je sredi dneva počela zelo vinjena 65-letnica v Kranju?

Kranjski policisti obravnavajo 65-letno voznico, ki je v soboto, okoli 11. ure z avtomobilom, znamke Alfa romeo, bele barve, vozila zelo nezanesljivo in ogrožala druge udeležence v prometu.

Vozila močno pijana

Avtomobil je vozila pod vplivom alkohola (1.20 mg/l). Po podatkih s katerimi razpolagajo naj bi v semaforizirano križišče Supernova-Delavski most v Kranju, zapeljala skozi rdečo luč, se v križišču ustavila in s tem ovirala promet. Zaradi tega naj bi se ji morali drugi vozniki umikati in zavirati. V nadaljevanju naj bi na Župančičevi ulici v Kranju ogrožala varnost kolesarja, ki je vozil v isti smeri kot ona in ob desnem robu vozišča. Policisti za voznico vodijo postopek.

Policisti za razjasnitev vseh okoliščin dejanj voznice prosijo kolesarja, starega okoli 60 let, oblečenega v rjavo jakno, ki se je voznici umikal na Župančičevi ulici in s tem preprečil trčenje med njima, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Prav tako pozivajo vse, ki so se počutili ogrožene ali so bili priča dejanjem, da prav tako podajo koristne informacije policistom na zgornje kontakte.