Ste na fotografiji, ko so vas zasačili na kolesu med prekrškom: poglejte video

Danes so ljubljanski policisti poostreno nadzirali enoslednimi vozili na območju mesta Ljubljana. V štiriurnem nadzoru v centru mesta so zaznali 29 kršitev kolesarjev in sedem kršitev e-skiroistov. Največkrat je šlo za napačno stran in smer vožnje ter napačne površine. Pozornost so posvetili praktično vsem uporabnikom tako imenovanih enoslednih vozil, kolesarjem, mopedistom, uporabnikom lahkih motornih koles (e-skirojev).

A ljubljanskim policistom ni treba vedno na teren, saj jim ljudje sami večkrat posredujejo posnetke in fotografije, na katerih so razvidne kršitve. Nekaj teh so tudi zbrali in si jih lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.

V primerjavi s prvim poletjem lanskega leta so v letu 2022 zaznali za 10 % več kršitev cestnoprometnih predpisov pri kolesarjih. Kar za 50 % več kršitev kot leto poprej pa je bilo zaznanih kršitev pri uporabnikih lahkih motornih vozil (e-skiroistih in voznikih kolesa s pomožnim električnim motorjem). Najpogostejše kršitve so nepravilna stran in smer vožnje, prevelika hitrost vožnje, vožnja v rdečo luč, pa tudi uporaba mobilnikov.

Letos sta se v Ljubljani zgodili tudi dve prometni nesreči, v kateri sta kolesarja umrla.