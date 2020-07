Ste ga videli? Milan se je odpeljal od doma, avto so našli ob Muri

Pomurski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 69-letnega Milana Jakšiča doma iz Gornje Bistrice. Svojci so ga nazadnje videli v sredo, 29. julija, ko se je osebnim avtomobilom odpeljal od doma. Vozilo je bilo v večernem času najdeno pri Tinekovem brodu ob reki Muri.



Pogrešani je visok 165 centimetrov, močnejše postave, nazadnje je bil oblečen v temno rjave kratke hlače inbordo rdečo majico z kratkimi rokavi.



»Policisti skupaj z gasilci in občani izvajamo aktivnosti za iskanje pogrešanega. Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem prosimo, da nam to sporočite na tel. št. 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimi telefon policije 080 1200,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.



Že v četrtek od 9. ure naprej je v Gornji Bistrici v občini Črenšovci potekala organizirana iskalna akcija za nesrečnim Jakšičem. Poleg policistov so posredovali tudi gasilci PGD Gornja Bistrica in PGD Melinci. Ker je avtomobil najden na obali Mure, se domneva, da je pogrešani končal v reki, ki je po močnem deževju v minulih dneh zelo visoka.