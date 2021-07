Starejšima ukradli denar, odpeljali so se z beemvejem

Zahtevajte, da se identificirajo

Policiste so v četrtek obvestili o dveh drznih tatvinah na območju Cerknice, kjer je do zdaj neznani storilec zamotil starejša oškodovanca pod pretvezo, da pobira prostovoljne prispevke, medtem pa jima je iz denarnice odtujil nekaj sto evrov gotovine.Policija je osumljenca opisala kot mlajšega moškega s krajšimi črnimi lasmi. Oblečen je bil v črno majico in hlače. Storilec je bil v družbi treh oseb, s kraja pa so se odpeljali z osebnim vozilom znamke BMW, sive barve, nemških registrskih oznak. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.Podobne goljufije in žeparstvo so razširjeni povsod po svetu, še zlasti pa v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi premotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali ostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Pred njimi vas lahko varujeta le nenehna pozornost in določena mera nezaupanja do ljudi. Storilci na ljudi prežijo predvsem v nakupovalnih središčih ali na drugih javnih krajih, kjer je večje število ljudi, opozarja policija.Od oseb, ki pobirajo prostovoljne prispevke, zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico in dovoljenje za pobiranje prispevkov. Če ste posumite, da gre morda za goljufa, je priporočljivo takšno osebo tudi odsloviti (če pa tudi to ne zaleže in oseba vztraja ter je vsiljiva), lahko obvestite tudi policijo, saj gre za vznemirjanje, ki lahko vključuje tudi elemente kršitve javnega reda in miru. Če ste priča teh dejanj, o tem obvestite policijo, pri tem pa si poskušajte zapomniti čim več podatkov o osebah (opis, oblačila, vozila, ki jih uporabljajo …). Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113.