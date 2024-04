Stanovalci v centru Ljubljane si bodo žal zapomnili velikonočni ponedeljek

V minulih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 493 klicev, od tega 137 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih.

39 se jih je nanašalo na kriminaliteto, 28 na javni red in mir ter 46 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 7 tatvin, 5 vlomov (v štirih primerih je ostalo pri poskusu) in 5 primerov poškodovanja tuje stvari. Posredovali so v dveh primerih nasilja v družini, kjer obvestila še zbirajo. Obravnavali so 10 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Trem večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli vozila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 7-krat na javnem kraju in 6-krat v zasebnem prostoru.

Policisti Policijske uprave Ljubljana v zadnjih 24 urah niso obravnavali nezakonitih prehodov državne meje.

Vlom

V centru Ljubljane je bilo vlomljeno v dve kleti, od koder so bili odtujeni kolesi znamk Cube in Nuke Proof ter pijača. Skupna materialna škoda znaša okoli 6400 evrov.