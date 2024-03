Srhljivo dogajanje na bencinski pri Ljubljani: obraz sta imela zakrit, govorila sta slovensko

Včeraj, okoli 19. ure, so bili policisti obveščeni o ropu bencinskega servisa v Dobrunjah pri Ljubljani.

»Po do sedaj zbranih obvestilih sta neznana storilca vstopila v prodajalno in od uslužbenca zahtevala denar. Svoje zahteve sta podkrepila z ostrim predmetom, ki sta ga držala v roki. Iz blagajne sta odtujila nekaj bankovcev in peš pobegnila v smeri Sostra, « javnosti sporoča Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Opis storilcev

Oba sta visoka med 170 in 180 cm, eden srednje, drugi močnejše postave, oblečena v črna oblačila (spodnji del trenerke in črna bunda), obraz sta imela zakrit s podkapami, govorila sta slovensko. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.