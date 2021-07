Srhljivka v Kranju: iz grmovja jo je opazoval s telefonom

Kranjskogorski policisti so v sredo obravnavali prijavo ženske, da jo je moški na javnem kraju najprej ogovoril, ko ga je odslovila, pa je kasneje opazila, da jo s telefonom opazuje iz bližnjega grmičevja. Ko mu je povedala, da ga je prijavila policiji, je kraj zapustil s kolesom.



Policisti v zadevi še zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri prekrška zaradi drznega vedenja, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

