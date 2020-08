Srhljivka na Dolenjskem: ko se mu je približal policist, je zapeljal proti njemu

Policisti PP Metlika so v četrtek okoli 12. ure izvajali kontrolo prometa na regionalni cesti na območju Gradca in ustavljali osebni avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Ko je voznik zmanjšal hitrost in zavil desno, je policist stopil do vozila, takrat pa je voznik nenadoma pospešil proti njemu.



Policist se je rešil tako, da se je odrinil od pokrova motorja, kljub temu pa ga je voznik zadel s stranskim ogledalom in pobegnil. Policista sta zapeljala za njim, ga ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je nevarno vožnjo, prehiteval druga vozila, potem pa s ceste zapeljal na travnik in v gozd. Odpeljali so ga v zapor Policisti PP Črnomelj in Policijske postaje Metlika so 33-letnega moškega iz Sovinka izsledili in mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da je pristojno sodišče zoper njega zaradi preteklih kaznivih dejanj izdalo odredbo za prisilno privedbo na prestajanje zaporne kazni, zato so ga privedli v Zavod za prestajanje kazni zapora Novo mesto.



Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in bodo zoper voznika na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Avtomobil so zasegli, o številnih kršitvah cestnoprometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče. Določila zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o voznikih, zakona o motornih vozilih in zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za navedene kršitve določajo globo 3440 evrov.