Sredi noči ujeli 16-letnika za volanom

Radovljiški policisti so danes okoli pol ene ure zjutraj ustavili 16-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Avtomobil so mu zasegli.

Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Policiste skrbi dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudu policije ter drugih inštitucij vozniki še vedno sedejo za volan brez vozniških dovoljenj, in to celo 16-letniki.

Ponovno svetujejo in hkrati poudarjajo, da v cestnem prometu motorno vozilo lahko vozimo samo z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo. Motorno vozilo mora biti registrirano. Voznik pa zbran in fokusiran na vožnjo in spoštovanje prometnih pravil.