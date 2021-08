Sredi noči so ga za Bežigradom obstopili, ni se končalo dobro

Malo po polnoči je bila ljubljanska policija obveščena o ropu za Bežigradom. Do skuterista, ki je stal na mestu, je pristopilo šest mlajših moških. Podrli so ga na tla, mu odtujili skuter in zbežali. Skuter je bil kasneje najden v bližini. Povzročili so za okoli 400 evrov škode. Policisti zadevo še preiskujejo.



Policija je sporočila opis dveh napadalcev. Eden je star okoli 20 let, kratkih temnih las, oblečen je bil v črno majico in modre kratke hlače. Drugi je bil prav tako star okoli 20 let, svetlih las, oblečen pa je bil v belo majico in modre kratke hlače

